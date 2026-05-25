Серпуховский историко-художественный музей приглашает на праздник к Международному дню защиты детей

31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, Серпуховский историко‐художественный музей откроет свои двери для гостей всех возрастов и представит яркую праздничную программу. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется с финальной части увлекательного проекта «Игра в музей!». За две недели юные участники погрузились в мир музейных тайн и искусства, а теперь продемонстрируют гостям свои достижения и поделятся тем, чему успели научиться.

В кафе галереи «Каретный сарай» гостей ждет презентация фотовыставки Ксении Царевой. Во дворе музея образовательный центр «Юни школа» приглашает ребят на мастер‐класс «Собери слово!». Рядом художник‐иллюстратор проведет занятие «Дорисуй свой мир».

Кульминацией праздника станет спектакль на летней сцене. Зрители увидят трогательную постановку по мотивам книги Фредрика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения».

В этот день вход в музей для детей до 18 лет будет бесплатным. Мероприятие подходит для семейного посещения и рассчитано на аудиторию 0+.

