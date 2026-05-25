Интенсив «Школа вожатых Московской области» прошел в Подмосковье

Масштабный трехдневный интенсив «Школа вожатых Московской области» завершился в Подмосковье. Он проходил на базе лагеря «Литвиново», сообщает Министерство социального развития Московской области.

Интенсив стал завершением многомесячной подготовки кадров для детских лагерей региона. В мероприятии приняли участие 350 человек, в основном — студенты Московского педагогического государственного университета.

«В этом году почти 500 тыс. детей отдохнут в лагерях нашего региона, и для нас, как для операторов детского отдыха, критически важно, чтобы каждый лагерь был обеспечен квалифицированными кадрами. С особой радостью будущие вожатые встретили новость о введении новой выплаты в размере 70 тыс. рублей», — отметила заместитель министра социального развития Подмосковья Вера Марченко.

В программу интенсива вошли иммерсивные игры и отрядные «огоньки», зарядка с танцами народов России, торжественная линейка, мастер-классы, библиобатл, квесты.

Также прошел окружной семинар ЦФО, в рамках которого представители 7 педагогических вузов и эксперты из ВДЦ «Орленок» и «Океан» обсудили выработку единых стандартов подготовки вожатских кадров, синхронизацию образовательных программ и механизмы межрегионального сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион получил 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.