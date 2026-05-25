Собака тянет поводок и лает на прохожих: как успокоить питомца прямо сейчас

Вы вышли на прогулку. Собака тянет поводок, заливается лаем на прохожих, рвется в кусты. Неподалеку кто-то гуляет с идеально воспитанным псом, который спокойно идет рядом с хозяином и не обращает внимания на любые раздражители. Внутри нарастает раздражение. Следуют лишние команды, дерганье поводка. И это ненавистное «ну сколько можно». Знакомая ситуация? О том, почему возникает этот стыд, что делать хозяину в такие минуты и как вообще не попадать в подобные неприятные положения, рассказывает кинолог из Подмосковья Олег Левченко в материале REGIONS.

«Стыд за собаку — это на самом деле стыд за себя. Человек думает: „Сосед смог воспитать, а я нет — значит, я плохой хозяин“. Но это не так. Каждая собака разная, и каждая требует своего подхода. А главное — никто не показывает, сколько времени сосед потратил на тренировки. Вы видите только результат, а не годы работы за ним», — объясняет Олег Левченко.

Что творится в сознании владельца в такой момент

Когда человеку становится стыдно, его мозг переключается в режим, известный как «дерись или спасайся бегством». Уровень кортизола — гормона, связанного со стрессом — резко подскакивает. Хозяин начинает действовать на импульсах, не думая о последствиях. Отсюда и берутся типичные ошибки.

Повышение тона. Крики на животное — не воспитательный прием, а попытка сбросить собственное нервное напряжение. Собака не разбирает смысла слов, она считывает интонацию. Агрессивные нотки в голосе лишь пугают питомца и усиливают его панику.

Рывки поводка. Резкие дерганья причиняют собаке боль и физический дискомфорт. Связать эти неприятные ощущения со своим поведением она не в состоянии. Вместо понимания ошибок у нее формируется страх перед самим хозяином. Доверие разрушается.

Беспорядочные команды. Владелец начинает в панике сыпать «Фу!», «Ко мне!», «Сидеть!», но пес в состоянии перевозбуждения физически не способен их воспринимать. Команды теряют всякий смысл, авторитет хозяина падает еще ниже.

«В такие моменты хозяин забывает главное: собака не специально. Она не издевается. Она просто перевозбуждена, напугана или слишком заинтересована чем-то. Ее мозг тоже в режиме стресса. И крик, и рывки только добавляют топлива в этот костер. Нужно не прибавлять громкости, а наоборот — снижать», — рассказывает Олег Левченко.

Что предпринять прямо сейчас, на месте происшествия

Случилось неизбежное. Пес уже не слушается и мечется на привязи. Хозяин покраснел от чувства стыда. Какие действия предпринять в эту секунду, чтобы не сделать еще хуже?

Первое — остановитесь сами. Прекратите дергать поводок и повышать голос. Замрите на месте. Сделайте глубокий вдох, затем медленный выдох. Займитесь собственным успокоением. Питомец через поводок прекрасно считывает ваше состояние. Если вы скованы и напряжены, он тоже останется напряженным.

Второе — смените траекторию движения. Если собака рвется в сторону другого пса или случайного прохожего, развернитесь и уходите в противоположном направлении. Не натягивайте поводок с усилием, а именно разворачивайтесь — резко и уверенно. Животное, скорее всего, последует за хозяином, поскольку натяжение сместится в другую сторону.

Третье — дайте простую команду. Не грозное «Фу!», а то указание, которое пес точно знает и умеет выполнять, например «Сидеть!» или «Ко мне!». Если воспитанник не подчиняется, не повторяйте одно и то же сто раз подряд. Просто выждите паузу. Молчание порой действует гораздо эффективнее крика.

Четвертое — после того как питомец успокоится (хотя бы на пару секунд), обязательно похвалите его. Даже за минимальную победу над собой. Скажите «Молодец!», угостите лакомством. Так вы закрепите в сознании животного связь между спокойным поведением и поощрением.

«Самое сложное — остановить самого себя. Но это единственное, что работает. Попробуйте просто замереть. На три секунды. Перестаньте дергать, кричать, вообще что-либо делать. Собака удивится и, возможно, тоже замрет. В этот миг вы берете контроль. И тогда можно спокойно уйти в сторону. Без криков, без стыда», — советует Олег Левченко.

Как в принципе избегать попадания в подобные ситуации

Разумеется, гораздо лучше вообще не допускать развития событий до критической точки, когда вам становится стыдно. Для этого потребуется работа, которая ведется до прогулки, а не в ее процессе.

Первое — занимайтесь командами дома. В спокойной привычной обстановке, без раздражающих отвлекающих факторов. Отработайте с собакой навыки «Ко мне!», «Рядом!», «Сидеть!», «Стоять!». Добейтесь, чтобы они выполнялись автоматически. И только после того, как питомец будет идеально слушаться в домашних условиях, переносите тренировки на улицу.

Второе — учитесь считывать сигналы собаки. Научитесь замечать тот самый момент, когда животное только начинает входить в состояние перевозбуждения. Вот признаки: прижатые уши, дрожащий хвост, неестественно напряженное тело, застывший пристальный взгляд. Все это говорит о том, что сейчас собаку «понесет». На этой стадии лучше остановиться, переключить внимание питомца на лакомство или любимую игрушку, сменить маршрут. Не дожидайтесь, пока произойдет эмоциональный взрыв.

Третье — не требуйте от питомца того, чему вы его не обучали. Навык «Рядом» не возникает из пустоты. Этому, как и спокойному прохождению мимо других сородичей, нужно специально учить. Не стесняйтесь использовать на прогулке угощение. Это вовсе не «подкуп», а эффективный способ закрепить желательное поведение.

Четвертое — снизьте внешнюю нагрузку. Если животное слишком возбудимо и активно, выгуливайте его подальше от скоплений людей и других собак. Выбирайте поле, лес, малолюдный парк. Дайте своему любимцу вдоволь побегать, нанюхаться, выплеснуть накопившуюся энергию. Уставший пес гораздо менее склонен к неожиданным и неприятным выходкам.

«Чтобы не краснеть на прогулке, нужно работать дома и на тихих улицах. Постепенно. Приучайте собаку к тому, что вы — центр вселенной. Что с вами интересно и вкусно. Тогда и на многолюдном проспекте она будет смотреть на вас, а не на пролетающего голубя. Это долго, но это реально», — добавляет Олег Левченко.

Как быть, если пес абсолютно не обучен командам

Случается, что животное попадает к хозяину взрослым — например, из приюта. Или владелец просто не нашел времени на воспитание. А иногда питомец обладает упрямым нравом и плохо поддается обучению. В таких ситуациях не стоит рассчитывать на мгновенное чудо.

Начните с самых основ — даже если собака уже в зрелом возрасте. Любые животные, вне зависимости от прожитых лет, поддаются дрессировке при условии, что для них подобрана правильная мотивация. Лакомство, игрушка, словесная похвала — найдите тот стимул, который сработает именно для вашего пса.

Подумайте о помощи профессионального кинолога. Индивидуальные сессии или групповые занятия — это вложение в ваше душевное спокойствие на многие годы вперед. Одна-две консультации грамотного специалиста способны исправить то, над чем вы мучительно бьетесь годами.

Никогда не сравнивайте свою собаку с чужими. У каждого животного свой неповторимый характер, свой темперамент, своя история жизни. То, что без труда далось соседской лабрадорше, для вашего двортерьера может оказаться невероятно сложной задачей. Сравнивайте любимца только с ним самим: еще вчера было хуже — сегодня стало лучше, и это уже победа.

«Главное, что нужно запомнить: ваша собака не враг. Она не хочет вас опозорить. Она просто живет своей собачьей жизнью, полной запахов и желаний. Ваша задача — не стыдиться, а учить. Учить терпеливо, последовательно, с любовью. И тогда однажды вы пойдете по улице, и вам захочется не провалиться сквозь землю, а гордиться своим другом. Это возможно. Просто начните с малого», — заключает Олег Левченко.

