Более 20 тыс. заявок на прикрепление к поликлинике оформлено в Московской области онлайн

С начала года жители Московской области активно пользуются электронной услугой «Прикрепление к поликлинике» на портале госуслуг региона: количество поданных онлайн‐заявок превысило 20 тыс. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить прикрепление к медицинской организации теперь можно быстро и без лишних хлопот прямо из дома. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий: авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную онлайн‐форму заявления, выбрать поликлинику, к которой планируется прикрепиться, указать медучреждение, к которому заявитель прикреплен на момент подачи заявки, и ввести данные полиса ОМС.

Результат рассмотрения поступит в личный кабинет пользователя в течение 1 рабочего дня. Важно помнить об установленных правилах прикрепления: менять поликлинику можно не чаще 1 раза в год. Исключение составляют случаи, когда человек меняет место жительства или пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.