Вплоть до инфаркта: почему открытое окно в квартире летом может убить

Спать с открытым окном в теплое время года любят многие, но в ряде случаев это может быть небезопасно вплоть до обострения сердечных проблем. О том, кому стоит быть особенно осторожным, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

По ее словам, в группу риска в первую очередь входят люди с сердечно‑сосудистыми заболеваниями — гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, а также пожилые пациенты. На холодный воздух организм реагирует сужением сосудов, повышением артериального давления и усилением работы сердца.

«У человека с уже существующими проблемами это может спровоцировать ночной скачок давления, приступ стенокардии или даже инфаркт, особенно если температура в спальне опускается ниже 15 градусов», — пояснила врач.

Опаснее всего, по словам специалиста, спать с широко открытым окном людям с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, а также пожилым. С осторожностью нужно относиться к ночному проветриванию и тем, у кого есть аллергия, астма и хронические заболевания дыхательных путей — через окно в комнату попадает пыльца, пыль и выхлопные газы, которые могут спровоцировать обострение.

Медик подчеркнула, что оптимальный вариант для сердечников и гипертоников летом — хорошо проветрить комнату за 1–2 часа до сна и затем окно закрыть или оставить небольшую щель без сквозняка.

«Комфортная и безопасная для большинства пациентов с сердечно‑сосудистыми заболеваниями температура в спальне — 18–22 градуса, без резких перепадов и потоков холодного воздуха», — уточнила Анна Говтва.

