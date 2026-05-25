В Коломне специалисты обустроят временный мост через реку Северку

В селе Непецино городского округа Коломна проведут капитальный ремонт моста на Рязанском шоссе через реку Северку, специалисты приступили к обустройству временной объездной дороги с временным мостом на этот период. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мостовики демонтировали конструкции на подходах к основному сооружению длиной более 80 м, смонтировали сваи, устроили крайние и промежуточные опоры временного моста, а также его пролетное строение и мостовое полотно», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты выполняют работы по устройству насыпи временной дороги и устанавливают мачты освещения. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в них задействовали 13 человек и четыре единицы спецтехники: строительный кран, каток, экскаватор и погрузчик.

Мост построили в 1990 году, рабочее движение по основному сооружению запустят в конце 2026 года. Он обеспечит комфортный проезд жителей к парку, семейному центру помощи, школе, детским садам, больнице, Знаменскому храму и других важным объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.