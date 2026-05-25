Подмосковная компания запускает производство пустых твердых желатиновых капсул

Компания-резидент особой экономической зоны «Дубна» запустила проект по производству пустотелых твердых желатиновых капсул. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Необходимость собственного производства такого сырья стала особенно очевидна в 2020 году, когда пандемия коронавируса обнажила уязвимость цепочек поставок. В тот период многие производители лекарств столкнулись с острой нехваткой желатиновых капсул — ключевого компонента для изготовления лекарственных средств и биологически активных добавок. Дефицит подтолкнул фирму к решению освоить выпуск этого базового сырья внутри страны.

Запуск нового производства — не просто бизнес‐инициатива, а весомый вклад в обеспечение лекарственного суверенитета России. Собственное производство капсул снизит зависимость отечественной фармотрасли от внешних поставок.

«ПСК Фарма» занимает прочные позиции на российском фармацевтическом рынке и входит в топ‐3 компаний по количеству разрешений на клинические исследования. На счету предприятия — регистрация 100 лекарственных препаратов собственного производства.

