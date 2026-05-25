В Луховицах капитально отремонтируют центральный тепловой пункт на улице Жуковского

В Луховицах капитально отремонтируют центральный тепловой пункт № 3, расположенный на улице Жуковского. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, в регионе был объявлен конкурс в электронной форме на проведение капремонта ЦТП-3 мощностью 5,183 Гкал/ч и поставку необходимого для его работы оборудования.

Работы проведут в рамках госпрограммы за счет муниципального и регионального бюджетов. Завершить их планируется в 2027 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.