В Балашихе начали снимать грунт на реконструируемой улице Струве
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В городском округе Балашиха на улице Струве стартовал подготовительный этап к реконструкции. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность объекта находится на начальном уровне — пока 3%.
На строительной площадке трудятся 7 рабочих, в их распоряжении — 5 единиц техники. Сейчас специалисты сосредоточены на ключевой задаче — замене грунта. Процесс организован поэтапно: после выемки старого слоя выполняется обратная засыпка с тщательным послойным уплотнением. Такая технология — залог надежного фундамента для будущей дороги.
Эти мероприятия закладывают основу для последующих этапов: устройства дорожного основания и прокладки инженерной инфраструктуры. В ближайшее время строители перейдут к новому этапу — отсыпке песчаного покрытия и формированию последующих слоев дорожной одежды.
Зона реконструкции охватывает участок протяженностью 680 м от пересечения с улицей Корнилаева до дома № 3. Согласно условиям госконтракта, официальный срок завершения реконструкции — III квартал 2027 года.
