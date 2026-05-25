В Балашихе начали снимать грунт на реконструируемой улице Струве

В городском округе Балашиха на улице Струве стартовал подготовительный этап к реконструкции. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, строительная готовность объекта находится на начальном уровне — пока 3%.

На строительной площадке трудятся 7 рабочих, в их распоряжении — 5 единиц техники. Сейчас специалисты сосредоточены на ключевой задаче — замене грунта. Процесс организован поэтапно: после выемки старого слоя выполняется обратная засыпка с тщательным послойным уплотнением. Такая технология — залог надежного фундамента для будущей дороги.

Эти мероприятия закладывают основу для последующих этапов: устройства дорожного основания и прокладки инженерной инфраструктуры. В ближайшее время строители перейдут к новому этапу — отсыпке песчаного покрытия и формированию последующих слоев дорожной одежды.

Зона реконструкции охватывает участок протяженностью 680 м от пересечения с улицей Корнилаева до дома № 3. Согласно условиям госконтракта, официальный срок завершения реконструкции — III квартал 2027 года.

