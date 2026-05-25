В Подмосковье составили рейтинг популярных онлайн-госуслуг

На прошедшей неделе в Подмосковье в рейтинг наиболее популярных услуг, размещенных на региональном портале, вошла онлайн-запись детей в дошкольные образовательные учреждения, ею воспользовались более 2,7 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

При этом самой популярной оказалась услуга «Выписка из домовой книги», на нее подали более 16,3 тыс. онлайн-заявлений. В список востребованных также вошли «Запись в кружки и секции» (свыше 10,8 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,4 тыс. заявок) и присвоение адреса (более 4,4 тыс. заявлений).

В ведомстве напомнили, что в общей сложности на портале доступны более 420 услуг для жителей и бизнеса.

