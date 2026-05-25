Роскошь в чемодане: за что любители чайной церемонии массово отдают по 65 тысяч рублей

Аналитики популярной торговой платформы рассказали, как с помощью традиционной китайской посуды и готовых премиум-наборов организовать аутентичную чайную церемонию у себя дома. Об этом пишет REGIONS .

В чем секрет правильного заваривания

Домашние чайные ритуалы со специальной посудой и приглушенным освещением становятся востребованным вариантом проведения досуга. Специалисты сервиса «Авито Товары» поделились рекомендациями, как избавить напиток от неприятной водянистости или чрезмерной горечи. Главным секретом эксперты называют использование чахая, известного в культуре как «чаша справедливости».

Этот специальный кувшин необходим для перемешивания настоя перед его подачей. В процессе заваривания в гайвани или чайнике верхние слои воды получаются менее насыщенными, а нижние — максимально крепкими. Если распределить чай сначала в это переходное судно, крепость и температура жидкости выровняются. В результате все участники чаепития получат напиток с абсолютно идентичными вкусовыми свойствами. На платформе стоимость такого кувшина составляет около 1,5 тысячи рублей.

Премиальный комплект для церемоний на выезде

Для ценителей, стремящихся соблюдать все исторические каноны, аналитики подобрали эксклюзивный готовый комплект, упакованный в компактный чемодан. Стоимость данного лота составляет 65 тысяч рублей. Внутри чемодана предусмотрено все необходимое для проведения полноценного ритуала на природе, даче или дома:

традиционный заварочный чайник и гайвань;

портативная горелка и прозрачный сливник;

специализированные инструменты, выполненные из красного дерева;

тематическая чайная игра.

Столы для ритуалов и удобная посуда

Центральным элементом восточного чаепития гонфу-ча выступает чабань — особый деревянный столик ручной работы. Он служит базой для расстановки посуды и стоит порядка 19,9 тысячи рублей.

Что касается емкостей для заваривания, то эксперты советуют обратить внимание на гайвани, состоящие из подставки, пиалы и крышки. На рынке представлена безопасная ретро-гайвань из керамики за 1,54 тысячи рублей, которая защищает ладони от ожогов и позволяет легко контролировать степень крепости чая с помощью изменения зазора крышки. Для тех, кто только начинает погружаться в тонкости чайного искусства, доступен классический бюджетный вариант гайвани всего за 500 рублей, который выглядит в кадре гораздо эффектнее стандартного кухонного заварника.