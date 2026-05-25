В Егорьевске объявили конкурс на благоустройство набережной реки

В Егорьевске объявили конкурс на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории набережной реки Гуслица, работы начнутся после определения подрядчика. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

М инистр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории набережной реки Гуслица, извещение о нем опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Благоустройство затронет территорию площадью 2,5 га, его проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Егорьевск. Работы завершат в 2027 году.

