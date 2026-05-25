В Егорьевске объявили конкурс на благоустройство набережной реки

Конкурс на благоустройство набережной реки объявили в Егорьевске
В Егорьевске объявили конкурс на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории набережной реки Гуслица, работы начнутся после определения подрядчика. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории набережной реки Гуслица, извещение о нем опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Благоустройство затронет территорию площадью 2,5 га, его проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Егорьевск. Работы завершат в 2027 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.