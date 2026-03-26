В Домодедово привлекли к ответственности женщину за езду в нетрезвом виде

Домодедовский городской суд привлек к уголовной ответственности злостную нарушительницу правил дорожного движения, а также конфисковал в доход государства стоимость автомобиля в размере 6,5 млн рублей – ее признали виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 13 июля 2025 года подсудимая, которая ранее уже была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь села за руль в нетрезвом состоянии. Она ехала по дороге в Домодедово, когда ее остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Женщину приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на два года и конфискацией 6,5 млн рублей. Последняя сумма является стоимостью автомобиля, использованного при совершении преступления, поскольку он находится в залоге у банка.

