В Дубне открыли обновленную школу искусств
Обновленную школу искусств открыли в подмосковной Дубне
Фото: [администрация г.о.Дубна]
В Дубне состоялась торжественная церемония открытия обновленной детской школы искусств, в ней будут заниматься 1 тыс. учеников. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Мы проделали большую работу и с гордостью можем сказать, что теперь школа соответствует всем современным стандартам. Уверен, что в новых стенах ребята смогут достигать новых творческих высот!», – сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
В рамках капитального ремонта строители укрепили фундамент здания 1956 года постройки, заменили кровлю, обновили фасад, заменили инженерные сети, окна, двери и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.