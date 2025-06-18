В Дубне запустят производство счетчиков электроэнергии

Резидент особой экономической зоны «Дубна» построит производственное здание, в котором будут выпускать одно- и трехфазные счетчики электроэнергии для интеллектуальных систем учета. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В Центре содействия строительству при Правительстве Московской области уточнили, что застройщик вложит в проект 220 млн рублей. В здании будет два этажа, его площадь составит почти 2,5 тыс. кв. м. В нем обустроят участки сборки, прошивки и упаковки.

Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 53% строительной готовности, сейчас строители выполняют фасадные работы, отделку помещений и устройство перегородок. Завершить работы планируют в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.