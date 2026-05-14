В Дзержинском прошел региональный фестиваль ГТО

В подмосковном Дзержинском прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся, участниками стали 40 команд — 320 юношей и девушек IV и V ступеней ГТО из муниципальных округов Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В программу входили девять видов испытаний: бег на 60 м, бег на 1,5 тыс. м (IV ступень) и 2 тыс. м (V ступень), стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 м, метание мяча весом 150 г и другие. По итогам мероприятия определятся победитель и призеры. Кроме того, будет сформирована областная сборная для участия во Всероссийском этапе фестиваля ГТО.

Региональный фестиваль прошел на базе СШ «Орбита» в Дзержинском (г. о. Люберцы) в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.