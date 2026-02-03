В Егорьевске для ветеранов СВО провели экскурсию по производству медицинских и гигиенических изделий

В Егорьевске в рамках программы «Промышленный туризм» прошла экскурсия по предприятию «Белла», которую посетили ветераны специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия участники во главе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Гусевым посетили современное предприятие, которое выпускает медицинские и гигиенические изделия. Гостям рассказали о масштабах производства, возможностях трудоустройства, а также представили современное оборудование.

Напомним, с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.