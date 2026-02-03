В Егорьевске для ветеранов СВО провели экскурсию по производству медицинских и гигиенических изделий
Ветераны СВО Егорьевска посетили экскурсию по производству медицинских изделий
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Егорьевске в рамках программы «Промышленный туризм» прошла экскурсия по предприятию «Белла», которую посетили ветераны специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках мероприятия участники во главе с руководителем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Гусевым посетили современное предприятие, которое выпускает медицинские и гигиенические изделия. Гостям рассказали о масштабах производства, возможностях трудоустройства, а также представили современное оборудование.
Напомним, с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.