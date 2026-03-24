В Егорьевске направили в суд дело о массовом отравлении людей в бассейне

Егорьевская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о массовом отравлении людей в бассейне, обвинительное заключение утвердили в отношении 42-летнего жителя Подмосковья – его обвиняют по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и создавшее угрозу массового отравления). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина является сотрудником технической службы спортивно-развлекательного центра на Кассимовском шоссе в Егорьевске. В ходе работы он перепутал канистры со специальным раствором, который применяется для очистки воды, и добавил жидкость в бак – часть станции дозации. Это привело к химической реакции с выделением ядовитого газа – хлора. Часть жидкости растворилась в бассейне и проникла в его воздушный объем, где находилось не менее 15 посетителей и сотрудников комплекса. В результате отравление получили четыре ребенка в возрасте от трех до 11 лет и одна 21-летняя девушка.

