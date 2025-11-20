В Электрогорске организуют форум «Экспортный потенциал Подмосковья»

Представители Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) и региональных компаний, а также предприниматели примут участие в межмуниципальном форуме «Экспортный потенциал Подмосковья», он пройдет в четверг, 27 ноября, на площадке компании «ЭКОлаб». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия для участников проведут лекцию об инструментах выхода на международные рынки, экскурсия по предприятию, а затем пленарное заседание. Среди спикеров – руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Группы компаний Российского экспортного центра Денис Бадекин, ведущий менеджер Фонда поддержки ВЭД Московской области Анастасия Прибылова и другие.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

