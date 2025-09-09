В Электростали компания расширит производство по оснащению спецтехники

Компания «ТК Лифт» завершает строительство нового производственного цеха по оснащению спецтехники на территории городского округа Электросталь, в реализацию проекта вложили 550 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мощности нового цеха позволят выпускать до 1500 машин в год. Запуск предприятия намечен на октябрь этого года. При этом компания готова и дальше развивать производство», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, до 2030 года «ТК Лифт» планирует вложить не менее 300 млн рублей в модернизацию предприятия и наращивание мощностей. В 2024 году компания реализовала проект по расширению предприятия. Генеральный директор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин уточнил, что текущие мощности предприятия составляют 2 тыс. единиц спецтехники в год. Новый цех позволит нарастить производство до 3,5 тыс. Здесь выпускают автомобили с крюковыми установками «мультилифт», ломовозы, самосвалы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.