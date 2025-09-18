В Электростали медсестра приобрела квартиру по «Соципотеке»

Медсестра Татьяна Санышева, которая работает в кабинете врача общей практики ГБУЗ МО «Электростальская больница», приобрели квартиру в Электростали в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Медработник уточнила, что узнала про нее, когда была в декрете, до этого она жила на съемной квартире. Теперь они с сыном переехали в собственную двухкомнатную квартиру.

«При выборе квартиры для меня было очень важно, чтобы она находилась в том же районе, где ребенок ходит в детский сад. Кроме того, совсем рядом поликлиника, в которой я работаю. Подходящий вариант мы нашли», — отметила участница программы.

Узнать подробнее об условиях получения соципотеки можно на сайте.

