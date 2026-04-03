Кофе «3 в 1» провоцирует ожирение: врачи назвали самый безопасный вариант бодрящего напитка

Растворимый кофе может быть опаснее, чем кажется, и при определенных условиях стать угрозой для желудка, сердца и даже сна. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина. Врач также рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпить, не подвергая организм опасности.

По словам специалиста, растворимый кофе действительно отличается от натурального, но это не делает его автоматически вредным. Она объяснила, что основное различие заключается в способе производства: натуральный кофе — это перемолотые зерна, а растворимый получают путем заваривания, сушки и превращения в порошок или гранулы.

«Растворимый кофе проходит дополнительную обработку, поэтому часть полезных веществ в нем действительно теряется, но полностью пустым продукт не становится. В нем сохраняются антиоксиданты и кофеин, хотя их количество ниже, чем в свежесваренном кофе», — рассказала Редина.

Говоря о пользе, диетолог отметила, что в умеренных количествах растворимый кофе хорошо действует на организм, а антиоксиданты в составе напитка могут защищать клетки от повреждений.

Однако есть и обратная сторона. Специалист предупредила, что растворимый кофе чаще вызывает раздражение желудка.

«Он агрессивнее для слизистой, особенно если пить его натощак. У некоторых людей кофе может провоцировать учащенное сердцебиение, тревожность или проблемы со сном. Важно учитывать индивидуальную реакцию на напиток», — подчеркнула эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/bymuratdeniz ]

Отдельно эксперт остановилась на количестве напитка. Она уточнила, что безопасной нормой считается 2-3 чашки в день, но все зависит от чувствительности к кофеину.

«Если выпить больше и не разбавлять, например, молоком, это может привести к перевозбуждению нервной системы и плохому самочувствию. Употреблять его нужно, как и все остальное, в умеренных и разумных количествах», — подчеркнула Редина.

Особое внимание диетолог уделила популярным напиткам «3 в 1». По словам эксперта, в таких пакетиках содержится большое количество сахара, растительных жиров и добавок.

«Кофе 3 в 1 — это уже не столько кофе, сколько десертный продукт. Регулярное употребление таких напитков может привести к набору веса и негативно сказаться на обмене веществ», — подытожила Редина.

