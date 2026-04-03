Что скрывало дно Московского моря почти 100 лет? В Дубне нашли технику 1930-х годов

В Дубне уровень воды в Иваньковском водохранилище, которое в народе называют Московским морем, значительно снизился, обнажив участки дна, скрытые под водой почти сто лет, сообщает интернет-издание REGIONS. Местные поисковики обнаружили ценные артефакты, связанные со строительством канала имени Москвы в 1930-х годах.

Самой впечатляющей находкой стала деревянная рама вагона-самосвала — типичной для того времени техники, использовавшейся для перевозки грунта и строительных материалов. Несмотря на то, что дерево пролежало под водой около 90 лет, оно сохранилось удивительно хорошо. Ранее с этого же участка уже подняли колесные тележки и фрагмент узкоколейной железной дороги — около шести метров рельсов со шпалами.

«Здесь было много подъездных путей, которые позже ушли под воду», — рассказал участник поисковой группы Леонид Зиновьев.

За последнюю неделю список находок значительно пополнился. Энтузиасты обнаружили колесо с осью, строительные инструменты — лопаты, ломы, а также металлическую деталь с латинской надписью. Этот факт может свидетельствовать об использовании импортной техники при возведении канала.

Все артефакты передаются в Музей Дубны. В перспективе здесь планируют создать отдельную экспозицию, посвященную железнодорожной инфраструктуре и технике, задействованной в масштабном строительстве 1930-х годов. Уникальные находки позволят посетителям музея прикоснуться к истории, которая долгое время оставалась скрытой под толщей воды.

