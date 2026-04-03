Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Рузе

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен в Рузе. Его нашли недалеко от поселка Старо.

За помощью специалистов обратился местный житель. Он рассказал, что во время прогулки нашел боеприпас.

Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпас как 105-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был обезврежен прямо на месте обнаружения.

