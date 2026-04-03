Необычная деталь интерьера во дворе: почему кресло для животных может оказаться вне закона

В одном из дворов Краснознаменска на улице Победы появился необычный объект — мягкое кресло, установленное прямо у входа в подъезд рядом со скамейкой. Местные жители предполагают, что бывшие владельцы решили не выбрасывать ставшее ненужным детское кресло, а приспособили его для отдыха кошек и собак. Теперь четвероногие обитатели дома могут с комфортом дожидаться хозяев или просто нежиться на мягкой обивке. Об этом пишет REGIONS.

Фотографии «трона» для животных быстро разлетелись по городским пабликам, вызвав улыбки и умиление. Однако у такой, казалось бы, безобидной инициативы есть обратная сторона. Юрист Сергей Самсонов в беседе с REGIONS пояснил, что согласно правилам проживания в многоквартирных домах, оставлять крупногабаритные предметы у подъездов и в холлах запрещено. Мебель в местах общего пользования может стать поводом для претензий со стороны проверяющих органов.

Дальнейшая судьба необычного «трона» зависит от управляющей компании: останется ли кресло на месте или его утилизируют. Пока же оно продолжает радовать местных жителей и их питомцев, но юрист напоминает, что даже благие намерения не отменяют действующих норм благоустройства.

Ранее сообщалось, что в России выросло число отказов в работе из-за татуировок.