Ветеринар из Пушкино рассказала о трех жутких фактах пробуждения ежей после спячки

Весной в Подмосковье после зимней спячки просыпаются ежи. Многие считают этих колючих зверьков безобидными и даже милыми, но ветеринар из Пушкино Алина Тарасова предупреждает: на самом деле они представляют опасность. В интервью интернет-изданию REGIONS специалист назвала три жутких факта о пробуждении ежей, которые должен знать каждый.

Факт первый: дикая тахикардия. Во время спячки сердце ежа бьется с частотой 10-15 ударов в минуту. При пробуждении пульс разгоняется до 250-300 ударов. Зверек оказывается в состоянии крайнего возбуждения и готовности к нападению. Любое прикосновение может быть воспринято как угроза.

Факт второй: ядовитая слюна. Весной ежи наносят пену на свои иглы — явление называется самоокунание. Токсины в слюне предназначены для парализации мелких животных. Для человека укус ежа не смертелен, но крайне болезнен: место укуса опухает и краснеет.

Факт третий: атака шипами. Вопреки стереотипу, разъяренный еж не просто сворачивается в клубок. Он способен подпрыгивать на месте до полуметра — прямо в сторону опасности. Иголки у зверька полые, на них живет множество бактерий. Поэтому даже простой укол почти всегда приводит к нагноению.

Ветеринар объясняет: это не агрессия, а паника. Зверек спал пять месяцев без еды. Очнувшись, он дезориентирован и напуган. Не надо тянуть к нему руки, пытаться погладить или взять в плен.

Специалист советует при встрече с проснувшимся ежом не трогать его, не кормить молоком (оно вредно для ежей) и не пытаться поднять. Лучше просто обойти стороной. Так будет безопаснее и для человека, и для животного.

