Дулевский фарфоровый завод выпустил коллекцию по мотивам славянского тотемного календаря

Автором идеи стала художница и скульптор из Челябинска Елена Щетинкина. Форма куба выбрана не случайно: она напоминает игральную кость, что позволяет разместить на гранях гораздо больше информации, чем на обычной статуэтке. На каждом кубе нанесены рельефные изображения животных, их названия на древнеславянском языке, добрые пожелания и магические руны.

Всего в серии 16 изделий — ровно столько тотемов насчитывает славянский цикл. Согласно этому календарю, текущий 2026 год проходит под знаком Притаившегося Люта (Волка), а следующий, 2027-й, станет годом Огненной Векши (Белки).

«Главное, что в русском годослове символами являются не экзотические животные или насекомые, а те, что ближе и понятнее русскому человеку», — отметила Щетинкина.

Сейчас изделия проходят стадию отливки, после чего художники приступят к росписи. Завод планирует выпускать как массовые серии, так и эксклюзивные авторские экземпляры. Полноценный запуск производства намечен на май 2026 года.

Приобрести «славянские кубы» можно будет по отдельности или набором в подарочной упаковке. При этом завод не отказывается и от традиционных фигурок по восточному календарю: ежегодно к празднику выпускается по 5-6 тыс. таких скульптур.

В 2026 году фарфоровый завод планирует выпустить в общей сложности не менее 7 млн изделий — от массовой посуды до уникальных коллекционных работ.

В прошлом году решением Минпромторга России 103 работы мастеров из Ликино-Дулева получили почетный статус товаров народного художественного промысла.

Новая серия со славянскими символами имеет все шансы пополнить этот список, став новым культурным кодом современного российского фарфора.

Ранее сообщалось, что компания из Подмосковья выпустила более 30 препаратов в ОЭЗ «Дубна».