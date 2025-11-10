В Электростали врачи спасли мужчину с резаной раной лица после заточки ножа

Врачи Электростальской больницы спасли 60-летнего мужчину с резаной раной лица, травму он получил дома, когда точил нож на электрическом станке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациент уточнил, что во время заточки нож раскололся и попал ему в лицо, повредив область от губы до глазницы. В результате у него началось артериальное кровотечение, которое могло привести к быстрой кровопотере и летальному исходу.

«Открытая и обильно кровоточащая рана на лице создавала серьезную угрозу: существовал высокий риск аспирации — попадания крови в дыхательные пути. Поэтому нашей первоочередной задачей было обеспечить безопасность дыхания», – рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Электростальской больницы Роман Гертнер.

По его словам, врачи восполнили объем потерянной крови, после чего зашили рану. Это улучшило состояние пациента, его выписали домой под наблюдение участкового врача.

