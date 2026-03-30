В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели провели противопожарные рейды, в рамках которых напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности.

Рейды прошли в минувшие выходные в Кашире, Коломне, Пушкино, Серпухове, Ступине и Серебряных Прудах. Спасатели провели разъяснительные беседы с населением и дали им полезные рекомендации.

В ведомстве подчеркнули, что причиной большинства пожаров в жилых помещениях становятся беспечность и нарушения правил эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования.

Жителей призвали не оставлять без присмотра включенные электроприборы, перегружать электросеть, использовать неисправные розетки и самодельные обогреватели. Также нельзя перекаливать печи, оставлять открытыми их дверцы и держать легковоспламеняющиеся материалы вблизи топки. Специалисты рекомендовали установить автономные пожарные извещатели и держать дома первичные средства пожаротушения.

Особое внимание уделили теме пала сухой травы. Такие палы очень часто перерастают в крупные пожары, которые перекидываются на леса, жилые помещения, хозяйственные постройки.

