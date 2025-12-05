В Химках депутаты проверили работу роддома, открывшегося после капремонта

Депутат Госдумы Ирина Роднина, главврач Химкинской областной клинической больницы округа и депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов осмотрели местный родильный дом, который недавно открылся после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.