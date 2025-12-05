В Химках депутаты проверили работу роддома, открывшегося после капремонта
Работу обновленного роддома проверили в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Депутат Госдумы Ирина Роднина, главврач Химкинской областной клинической больницы округа и депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов осмотрели местный родильный дом, который недавно открылся после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
По словам Мирзонова, после обновления в учреждении появились индивидуальные палаты, раздельные приемные зоны, отделение реанимации новорожденных и отдельный бокс для пациенток с инфекционными заболеваниями.
«Результат действительно впечатляет. Видно, что здесь провели глубокую модернизацию, сделанную с заботой о женщинах и новорожденных», – сказала Ирина Роднина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.