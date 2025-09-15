В Химках дорожники провели ремонт покрытия на улице Бабакина

В Новых Химках специалисты Мосавтодора провели ремонт дорожного полотна на улице Бабакина, работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность обновленного участка составила 900 м, он обеспечивает подъезд более 40 тыс. автомобилистов к Химкинской больнице, учебным учреждениям, а также Ленинградскому и Путилковскому шоссе.

В ведомстве уточнили, что дорожники также заменили 2,3 км дорожного покрытия на участке, соединяющем деревни Поярково и Пикино, отремонтировали дороги на Придорожной улице в деревне Перепечино. Вскоре рабочие обновят около 1,8 км дороги между деревней Мышецкое и остановкой «Дачный поселок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.