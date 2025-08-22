В Химках на 80% выполнили работы по установке сцены в парке Толстого
Фото: [Администрация г.о Химки]
В Химках уже на 80% выполнили работы по установке сцены в парке Толстого. Они проводятся в рамках благоустройства территории, отметили в администрации округа.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шесть городов региона победили на всероссийском конкурсе по благоустройству.
В парке уже завершили основные работы по обустройству сцены. Здесь уложили плитку, демонтировали старую крышу и начали устанавливать новое прозрачное покрытие. После этого уложат новое напольное покрытие.
В задней части сцены обустроят гримерную комнату и техническое помещение для установки оборудования.
