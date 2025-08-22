В Химках на 80% выполнили работы по установке сцены в парке Толстого

В Химках уже на 80% выполнили работы по установке сцены в парке Толстого. Они проводятся в рамках благоустройства территории, отметили в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шесть городов региона победили на всероссийском конкурсе по благоустройству.

В парке уже завершили основные работы по обустройству сцены. Здесь уложили плитку, демонтировали старую крышу и начали устанавливать новое прозрачное покрытие. После этого уложат новое напольное покрытие.

В задней части сцены обустроят гримерную комнату и техническое помещение для установки оборудования.

