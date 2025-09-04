В Химках на выставке представили 100 детских проектов

В Химках на выставке «Весна Победы», посвященной 80-летию Великой Победы и приуроченной ко Дню города, представили 100 детских работ, она проходит в Доме детского творчества «Созвездие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Проекты детей посвящены героическим подвигам солдат и трагическим событиям войны. Методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова уточнила, что оформление таких мероприятий, а также встречи с ветеранами войны и участниками специальной военной операции помогают воспитывать в детях чувство патриотизма и любви к своей Родине.

«На выставке представлены коллажи городов-героев. А еще здесь можно посмотреть на рисунки и скульптуры. Дети все это сделали своими руками под руководством педагогов и родителей», — рассказала руководитель методического объединения изобразительной деятельности в Химках Оксана Тещина.

Посетить экспозицию можно по адресу: улица Панфилова, дом 14. Всего в конкурсе шесть номинаций, в понедельник, 8 сентября, состоится торжественное закрытие выставки. Победителей отметят памятными наградами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей.