В Сергиевом Посаде построили паркинг на 138 машино-мест

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «Энергия-9» разрешение на ввод в эксплуатацию многоуровневого паркинга на 138 машино-мест на территории ЖК «Олимп» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

В здании два этажа, его площадь превысила 3,9 тыс. кв. м. Там организованы ворота, шлагбаумы и пандусы для заезда машин на второй уровень паркинга. Для безопасности жителей оборудованы новые пешеходные эвакуационные выходы.

Комплекс расположен в центре города Хотьково, вблизи есть детский сад, школа, фермерский рынок, торговый центр, кинотеатр, многофункциональный спортивный комплекс «Олимп».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.