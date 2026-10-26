В Сергиевом Посаде построили паркинг на 138 машино-мест
Паркинг на 138 машино-мест возвели в Сергиевом Посаде
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «Энергия-9» разрешение на ввод в эксплуатацию многоуровневого паркинга на 138 машино-мест на территории ЖК «Олимп» в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
В здании два этажа, его площадь превысила 3,9 тыс. кв. м. Там организованы ворота, шлагбаумы и пандусы для заезда машин на второй уровень паркинга. Для безопасности жителей оборудованы новые пешеходные эвакуационные выходы.
Комплекс расположен в центре города Хотьково, вблизи есть детский сад, школа, фермерский рынок, торговый центр, кинотеатр, многофункциональный спортивный комплекс «Олимп».
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.