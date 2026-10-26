В Долгопрудном построили новый корпус в ЖК «Гранель Бригантина»

В Долгопрудном построили новый корпус в составе ЖК «Гранель Бригантина», ГК «Гранель» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Корпус 1 — последний жилой объект проекта, в составе 838 квартир, детский сад на 135 мест, поликлиника и подземный гараж. Площадь дошкольного учреждения составила 2,5 тыс. кв. м, оно расположено во встроенно-пристроенной части. Поликлиника на 95 посещений в смену займет 533 кв. м, под зданием устроен гараж на 299 машино-мест.

В составе комплекса 13 жилых домов и четыре детских сада, новый сад будет пятым и доведет общую вместимость дошкольных учреждений до 705 мест. Детская поликлиника такой же мощности уже принимает пациентов в одном из сданных домов. Кроме того, для школы № 7 строится новый корпус.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.