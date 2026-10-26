Фирма шахматиста-террориста Каспарова в Эстонии потеряла 95% выручки

Эстонская компания Wise Moves OÜ, основным владельцем которой является шахматист Гарри Каспаров*, отчиталась о резком ухудшении финансовых показателей за 2025 год, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Выручка фирмы, зарегистрированной в Таллине в июле 2012 года, сократилась на 95% — с €23,3 тысячи до €1,2 тысячи. Чистый убыток по итогам года составил €11,7 тысячи.

Согласно отчету, в 2024 году компания получила более €22 тысяч от Евросоюза на исследования в области социальных и гуманитарных наук. В документе указана сумма €22 029, однако источник поступлений не раскрыт. Утверждения о том, что эти средства направлялись на антироссийскую деятельность, документально не подтверждены.

Структура собственности Wise Moves OÜ выглядит следующим образом: 96,3% принадлежит Каспарову, 3,7% — его супруге Дарье. Помимо исследовательской деятельности, фирма сдает недвижимость в аренду.

Несмотря на падение выручки, долговые обязательства компании остаются значительными. На конец 2025 года сумма займов достигла €208,3 тысячи. В том числе крупный заем на €199,1 тысячи под 2% годовых, который необходимо погасить к октябрю 2031 года (ранее срок был 2028 год).

Отдельно стоит отметить изменения в штате. В 2024 году в компании числился один сотрудник в пересчете на полную занятость, а в 2025-м среднесписочная численность сократилась до нуля.

Ранее сообщалось, что компания актрисы Юлии Высоцкой потеряла ₽29 млн за 2025-й год.

* Минюстом РФ признан иностранным агентом: Росфинмониторингом занесен в перечень в террористов и экстремистов.