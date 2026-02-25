В Химках направили в суд дело о поджоге, совершенном по заданию куратора из мессенджера

Химкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о поджоге, совершенном по заданию куратора из мессенджера, обвинительное заключение утвердили в отношении двоих несовершеннолетних жителей Москвы – их обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2025 года один из них через мессенджер вступил в сговор с «куратором», который предложил за денежное вознаграждение совершить поджог входной двери квартиры в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Для реализации плана тот привлек своего знакомого, утром 22 марта они приехали к дому на улице Игоря Жаринова, положили рядом с дверью в квартиру автомобильную шину, облили все бензином и подожгли, снимая это на телефон.

Своими действиями они уничтожили дверь квартиры, а также повредили соседнюю и общедомовое имущество. Общий материальный ущерб составил 165 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемые признали в полном объеме, они дали подробные показания об обстоятельствах содеянного.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.