В Химках осудят местного жителя, который изувечил собаку садовым секачом

В суде в Химках рассмотрят дело местного жителя, который изувечил собаку садовым секачом и угрожал убийством ее хозяину. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в мае 2026 года в деревне Большаково. Обвиняемый подошел к сенбернару по кличке Михо и умышленно нанес ему не менее шести ударов садовым секачом. При этом животное не проявляло агрессии.

В ходе нападения с секача слетел защитный чехол, но злоумышленник продолжил наносить собаке удары открытым лезвием и рассек ей ряд мышц. В результате те утратили свою функциональность, и животное получило тяжелые увечья.

За собаку и ее хозяйку заступился супруг, и обвиняемый переключил свое внимание на него. Мужчина, держа в руках секач, начал угрожать потерпевшему убийством.

На злоумышленника завели уголовное дело о жестоком обращении с животным и угрозе убийством. Его рассмотрит мировой судья 39 судебного участка Химкинского судебного района.