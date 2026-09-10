В Коломне отремонтировали более 90 муниципальных и региональных дорог

В Коломне завершился ремонт 92 муниципальных и региональных участков дорог, девять региональных специалисты Мосавтодора отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«План ремонта в Коломне завершен: всего дорожники отремонтировали 83 муниципальных и девять региональных участков дорог общей протяженностью порядка 58 км», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, работы обеспечили комфортный проезд к домам, объектам инфраструктуры и другим местам притяжения округа для более 200 тыс. жителей. На муниципальной сети специалисты обновили около 28 км покрытия, в том числе 35 участков в городе Коломне. Среди них - улицы Дзержинского, Красина, Леваневского и другие.

На региональной сети по нацпроекту специалисты Мосавтодора обновили порядка 30 км покрытия, наибольший объем работ выполнили на двух участках дорог между трассой М-5 «Урал» и деревней Новая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.