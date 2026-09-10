«Перестаньте быть героем»: терапевт из Домодедова рассказала, как снизить стресс при уходе за больным родственником

Болезнь близкого человека меняет жизнь всей семьи. Главным становится больной, а тот, кто за ним ухаживает, незаметно для себя отодвигает собственные потребности на второй план. Недосып, тревога, постоянное напряжение и чувство вины превращаются в привычное состояние. Но силы ухаживающего не бесконечны. Как не подорвать свое здоровье и избежать выгорания, REGIONS узнал у терапевта Александры Куденко из Домодедова.

Сначала позаботьтесь о себе

В самолете перед взлетом пассажирам напоминают: кислородную маску сначала надевают на себя, потом на ребенка. При уходе за больным работает тот же принцип. Истощенный, больной или эмоционально опустошенный человек не сможет помочь другому. Забота о себе — не эгоизм, а обязательное условие для продолжения ухода.

Многие годами жертвуют сном, отдыхом, едой и походами к врачу. В результате их здоровье рушится быстрее, чем состояние подопечного. Заботиться становится некому — и страдают все.

«Перестаньте быть героем. Вы имеете право на отдых. Вы имеете право на помощь. Вы имеете право на чувство злости и усталости. Это нормально. Если вы сломаетесь, вы не сможете помочь никому», — говорит Александра Куденко.

Как понять, что вы выгораете

Эмоциональное истощение подкрадывается незаметно. Специалист советует не игнорировать тревожные сигналы:

усталость не проходит даже после сна;

раздражают мелочи;

пропадает интерес к тому, что раньше радовало;

появляются головные боли, проблемы с желудком, бессонница, скачки давления;

притупляется способность сочувствовать;

человек перестает общаться с друзьями, замыкается;

собственное питание и здоровье отходят на последний план.

Хронический стресс ослабляет иммунитет и обостряет болезни. Чем раньше заметить эти признаки, тем лучше.

«Один из самых тревожных симптомов — когда вы перестаете чувствовать жалость. Вы как будто отключаете эмоции, чтобы не было больно. Это защитный механизм, но он говорит о том, что ресурс на исходе. В такой момент важно не ругать себя, а искать поддержку», — объясняет Александра Куденко.

Пять шагов, которые помогут

Врачи и психологи, работающие с семьями тяжелобольных, выработали простые правила.

Не берите все на себя. Привлекайте родных, друзей, соседей. Предлагают помощь — соглашайтесь. Даже поход в магазин станет разгрузкой.

Находите время на отдых. Хотя бы 15–20 минут в день только для себя. Музыка, чай, прогулка. Паузы помогают не сломаться.

Спите и ешьте полноценно. Сон — главный ресурс. Нужно 7–8 часов. Питание должно оставаться полноценным даже при нехватке времени.

Не изолируйтесь. Общение с близкими — лучшее средство от выгорания.

Проговаривайте эмоции. Не копите переживания. Делитесь с близкими, при необходимости обращайтесь к психологу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Чего делать не стоит

Игнорировать собственное здоровье — проходите осмотры и не запускайте болезни.

Стремиться к идеальному уходу — его не существует.

Молчать о чувствах — подавленные эмоции разрушают изнутри.

Забывать, что вы не только сиделка, но и человек со своими интересами и потребностями.

Уход за больным родственником — тяжелый и длительный труд. Чтобы выдержать его, помните: ваше здоровье — главный ресурс. Принимайте помощь, отдыхайте, высыпайтесь, общайтесь, обращайтесь к психологу. Это не слабость, а мудрость.

Информация в статье носит ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией или заменой консультации врача.