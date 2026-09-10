Звезда сериала «Урок» Даниил Воробьев подал иск экс-возлюбленной на алименты

Звезда сериалов «Триггер» и «Урок», 45-летний актер Даниил Воробьев оказался в центре семейного скандала, сообщает Super. Он подал иск к своей бывшей гражданской жене Марине, с которой прожил почти шесть лет и вместе воспитывал дочь.

Адвокат Маргарита Гаврилова представляет интересы Марины. По ее словам, проблемы в отношениях пары начались после того, как Марина заглянула в телефон Воробьева. Актер уехал в отпуск с дочерью, оставив гаджет дома. Марина нашла в телефоне сообщения, которые сильно ее огорчили. Когда артист узнал о случившемся, он занял жесткую позицию вместо того, чтобы извиниться.

Более того, в отношении Марины завели три уголовных дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, тайне переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Сейчас бывшие возлюбленный спорят о том, с кем должна жить их дочь. Марина ранее подала в суд на алименты и попросила определить место жительства ребенка с ней. Однако Воробьев отменил заочное решение и подал встречный иск — потребовал оставить дочь с ним и взыскать с Марины алименты на содержание ребенка.

Адвокат Гаврилова заявила о задолженности Даниила по алиментам, которую Марина оценивает примерно в ₽5 млн. Юрист эмоционально прокомментировала ситуацию, назвав сценарий «тошнотворным».

Ранее певица Катя Лель осудила Данилу Козловского из-за неуплаты алиментов на дочь.