В женской консультации в Орехово-Зуевском проведут занятие в Школе материнства

Во вторник, 15 сентября, в женской консультации Орехово-Зуевской больницы для будущих родителей проведут занятие в «Школе матерей», посвященное теме «Беременность и железодефицит». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Акушер-гинеколог Елена Снегирь расскажет участникам, как распознать нехватку железа, чем она опасна для матери и ребенка, как эффективно восполнить дефицит без вреда для здоровья. По ее словам, железодефицит может привести к анемии, гипоксии плода, осложнениям в родах и даже повлиять на здоровье ребенка после рождения.

«На нашей встрече мы подробно разберем, какие анализы нужно сдавать, как интерпретировать их результаты, какие продукты и препараты действительно помогают, а также как правильно сочетать приём железа с питанием, чтобы достичь максимального эффекта», — комментирует врач-акушер-гинеколог Елена Снегирь.

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