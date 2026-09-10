«Руки-ваты»: реабилитолог из Люберец объяснил, почему немеют пальцы и когда пора к врачу

Многим знакомо странное ощущение: пальцы внезапно начинают покалывать, будто их касаются невидимые иголки, а кисть теряет чувствительность и становится похожей на вату. Чаще всего человек просто встряхивает рукой, списывая это на отлежанную конечность. Однако если такие случаи повторяются или к ним присоединяются другие тревожные симптомы, организм пытается сообщить о скрытой проблеме. Реабилитолог Александр Куденко из Люберец рассказал REGIONS, почему современный образ жизни буквально убивает нервы в руках и в каких ситуациях нужно срочно обратиться к врачу.

Туннельный синдром — цифровая болезнь XXI века

Главной причиной ночного онемения сегодня считается синдром запястного канала. Срединный нерв проходит через очень узкий канал в области запястья, образованный косточками и плотной поперечной связкой. Когда нерв сдавливается, рука мгновенно реагирует болью и мурашками.

В группе риска оказались практически все современные специалисты:

офисные сотрудники, часами не отрывающие руку от мышки;

парикмахеры, водители-дальнобойщики, швеи и музыканты — все, кто совершает тысячи однотипных движений кистью;

люди, увлеченные вязанием или компьютерными играми без перерывов.

Первыми обычно сдают большой, указательный и средний пальцы. Мизинец при этом часто остается чувствительным — это важный диагностический признак. Сначала дискомфорт возникает только по ночам или сразу после пробуждения. Затем слабость становится постоянной: человеку трудно застегнуть пуговицу, открыть банку или удержать чашку. Боль может распространяться от пальцев до самого плеча.

«Это очень распространенная проблема. Если вы проводите за компьютером несколько часов в день, риск развития синдрома запястного канала очень высок. Часто люди списывают первые симптомы на усталость, а болезнь тем временем прогрессирует», – говорит Александр Куденко.

Кто еще крадет чувствительность рук

Помимо компьютерной мыши, существует целый список других виновников, способных вызвать потерю чувствительности.

Шейный остеохондроз. Позвонки в шее могут смещаться или обрастать остеофитами (костными разрастаниями), сдавливая нервы, идущие к рукам. В этом случае онемение почти всегда сопровождается болью в затылке, хрустом при повороте головы и головокружением.

Сосудистые катастрофы. Иногда кровь плохо доходит до кончиков пальцев. Это случается при атеросклерозе, болезни Рейно или если сосуды пережаты неудобной позой во сне. Характерный признак сосудистых проблем — ледяные ладони даже в теплом помещении.

Полиневропатия («диабетические перчатки»). При сахарном диабете или сильном дефиците витаминов группы B страдают мелкие нервные окончания. Ощущение ползания мурашек охватывает обе руки симметрично, как будто на вас надеты тесные перчатки.

Возрастные изменения. У людей старше 60 лет ткани теряют эластичность. Нервные волокна становятся более хрупкими и медленнее восстанавливаются после любого давления, поэтому пожилые люди жалуются на онемение гораздо чаще.

«Онемение – это не самостоятельная болезнь, а симптом. За ним могут стоять десятки разных заболеваний. Поэтому самолечение здесь недопустимо. Нужно идти к врачу и искать причину», – подчеркивает Александр Куденко.

Красные флаги: время для планового визита

Не стоит откладывать запись к неврологу или терапевту, если ситуация выходит за рамки случайности. Поводом для обследования должны стать следующие моменты:

потеря чувствительности стала ежедневным спутником и не исчезает после того, как вы помахали руками;

появилась реальная мышечная слабость: пальцы перестали слушаться, стало сложно держать ручку или вилку;

к мурашкам добавились регулярные головные боли, шум в ушах или тошнота;

страдает не только верхняя конечность, но и другие части тела, либо начала нарушаться координация походки.

Когда нужно вызывать скорую помощь

Существуют ситуации, когда промедление смертельно опасно. Немедленно звоните в экстренные службы, если:

вся левая или правая половина тела (лицо, рука и нога одновременно) онемела резко, словно по щелчку выключателя;

паралич затронул язык или мышцы лица — один уголок рта перестал двигаться;

на фоне онемения возникла дикая головная боль, рвота или потеря сознания;

вы чувствуете сильное давление в груди и нехватку воздуха вместе с потерей чувствительности в руке.

Как ищут поломку врачи

Чтобы понять, где именно перетерся канал передачи данных между мозгом и рукой, специалист назначит диагностику. Золотым стандартом считается электронейромиография (ЭНМГ). К коже подключают датчики и пускают слабые импульсы тока, проверяя скорость реакции нерва. Также обязательно назначают МРТ шейного отдела позвоночника, чтобы увидеть скрытые грыжи, и берут кровь на сахар, витамин B12 и гормоны щитовидной железы.

Игнорировать сигналы собственных рук — плохая стратегия. Не занимайтесь прогреваниями и массажем вслепую. Обратитесь к специалисту, найдите корень проблемы и верните своим пальцам легкость движения.

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