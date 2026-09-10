До конца года в Подмосковье модернизируют порядка 600 объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил председатель комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Олег Гаджиев.

«Подготовка Подмосковья к зиме и модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из наших ключевых задач. В регионе идет замена теплосетей, реконструкция котельных, строительство новых источников теплоснабжения. Отдельный фокус внимания — на внедрение цифровых технологий в отрасль. Всего до конца года будет обновлено и приведено в порядок около 600 объектов ЖКХ — а это комфорт и надежность коммунальных услуг для сотен тысяч наших жителей», – отметил он.

По словам первого заместителя министра ЖКХ Подмосковья Дмитрия Лабыкина, в 2026-м в регионе ввели уже 27 объектов водоснабжения и водоотведения. Еще 69 находятся в работе. Объекты, которые реконструируют в этом году, обслуживают 335 тыс. жителей. Общий объем финансирования государственной программы составит ₽12,4 млрд.

Первый заместитель министра энергетики региона Расим Тактаров сообщил, что объем финансирования госпрограммы по модернизации теплоснабжения составит ₽64,2 млрд. В этом году программа охватит свыше 500 объектов, в том числе более 100 котельных, около 70 БМК, 47 ЦТП и свыше 250 км теплосетей».

Кроме того, объекты ЖКХ в области модернизируют за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. В 2026 году работы проведут примерно на 440 объектах.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.