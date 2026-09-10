Последние теплые дни? Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве и Подмосковье на выходных

В Москве и Подмосковье выходные 12 и 13 сентября пройдут без серьезных осадков, но по ночам станет заметно прохладнее. После дождливой пятницы температура в столице будет держаться на уровне +17…19 градусов, а в области местами может опуститься до +4 градусов. О погоде на ближайшие дни интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу, 11 сентября, в Москве и области будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В столице основные осадки ожидаются утром и в первой половине дня. Днем температура составит +17…19 градусов, по области будет от +15 до +20», — рассказал Ильин.

По его словам, уже в субботу погода станет спокойнее. В Москве существенных осадков не ожидается, а по области местами пройдет слабый дождь. Ночью в столице будет +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +17…+19. В Московской области ночью ожидается +6…+11, днем — +15…+20 градусов.

«Суббота будет достаточно комфортной для прогулок: в Москве преимущественно без осадков, переменная облачность, днем до +19 градусов. При этом ветер останется западным, со скоростью 6–11 метров в секунду, поэтому по ощущениям будет прохладнее, чем показывает термометр», — отметил синоптик.

В воскресенье существенных изменений не произойдет. В столице сохранится переменная облачность без осадков, в отдельных районах области возможен небольшой дождь. Ночью в Москве будет +7…+9 градусов, днем — +17…+19. По области ночью температура опустится до +4…+9, днем составит +15…+20 градусов.

«Самым холодным временем суток на выходных станет утро воскресенья, особенно за пределами Москвы. В отдельных районах области температура может опуститься до +4 градусов. Днем при этом сохранится вполне умеренное тепло — до +17…20 градусов», — пояснил Ильин.

Начало следующей недели также не принесет резкого похолодания. В понедельник ожидается до +21 градуса днем, существенных осадков не прогнозируется. Во вторник станет прохладнее: пройдет небольшой дождь, а температура днем составит +14…+19 градусов, уточнил синоптик.

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