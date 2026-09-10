В подмосковных школах по народной программе открыли более 500 «Точек роста»

В подмосковных школах по народной программе «Единой России» открыли более 500 «Точек роста» — образовательных центров естественно-научной и технологической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Так, например, в Домодедово на базе образовательного комплекса «Орбита»» создан «Космический класс». Там готовят будущих инженеров отрасли, с которыми встретилась Герой России, летчик-космонавт Елена Серова. Она стала первой россиянкой, которая побывала на международной космической станции.

«За три года наш класс принял участие практически во всех конкурсах Роскосмоса. Интерес к космической отрасли среди школьников растет, поэтому в дальнейшем мы планируем открыть еще несколько космических классов», — рассказала классный руководитель Наталья Кутищева.

В классе учатся 28 ребят, включая шесть девочек. Они изучают космические технологии, занимаются робототехникой, участвуют в проектной деятельности. Для них обустроен современный кабинет со всем необходимым для занятий авиамоделированием и робототехникой.

Елена Серова поделилась своей историей и рассказала ученикам, что работа в космической отрасли требует от человека полной самоотдачи. По ее словам, комплексные тренировки будущих космонавтов длятся годами.В истории отечественной космонавтики она стала четвёртой женщиной, покорившей просторы Вселенной.

«Очень важно, что в современных школах появляются космические классы, где со школьной скамьи готовят молодые кадры, которые в будущем будут возглавлять нашу космическую отрасль», — сказала Серова.

Развитие профобразования для реальных нужд экономики предусмотрено народной программой «Единой России», принятой в 2021 году. В Подмосковье за пять лет создана комплексная система инженерного образования для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.