Сберкнижка, займы и облигации: пенсионер из Домодедова рассказал, как копили в СССР и чему это учит сегодня

Для людей, выросших в Советском Союзе, откладывать деньги на будущее было не просто правилом, а образом жизни. Сберегательные книжки, облигации, государственные займы — все это составляло основу финансовой культуры, которая складывалась десятилетиями. Именно она прививала людям ключевой навык — умение заглядывать вперед и планировать. Этот опыт не исчез и в наши дни. Пенсионер Григорий Гойсман из Домодедова рассказал REGIONS, как в СССР подходили к накоплениям и что из этого получилось.

Какими инструментами пользовались

Способы откладывать деньги в Советском Союзе были разными. Самым распространенным считалась сберкнижка в Сбербанке. Она имелась практически в каждой семье. Туда клали средства на непредвиденный случай, на покупку квартиры, автомобиля или мебели. Люди доверяли таким вкладам: государство отвечало за их сохранность, а процент хоть и был скромным, но не менялся.

Вторым популярным вариантом стали государственные займы и облигации. Их широко рекламировали, и граждане охотно приобретали, полагая, что это надежный способ вложения.

«Мы копили, как могли. Деньги клали на книжку, брали облигации, верили, что это наша страховка на старость. Тогда казалось, что это надежно и навсегда. И главное — нас научили планировать, думать о будущем. Эта привычка осталась со мной на всю жизнь», — говорит Григорий Гойсман.

Что случилось с накоплениями

В 1990-е годы страна прошла через трудный переходный этап. Инфляция, ставшая следствием экономических преобразований, обесценила сбережения многих граждан. Но даже в таких условиях советский опыт преподал важный урок: недостаточно просто копить, нужно еще и грамотно распоряжаться финансами. Те, кто сумел приспособиться к новым реалиям, сберегли не только средства, но и привычку задумываться о завтрашнем дне.

«Конечно, было обидно, когда наши накопления обесценились. Но я не держу зла на то время. Оно научило нас быть гибкими, искать новые пути и не терять веру в себя. А привычка копить, которую заложили в нас советские годы, — это то, что никто у нас не отнимет», — вспоминает пенсионер.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Чему учит прошлое

Опыт тех лет дает несколько полезных выводов, которые не потеряли актуальность и сейчас.

Умение откладывать — главная ценность. Советские граждане умудрялись делать сбережения даже при небольших зарплатах. Эта способность экономить и планировать актуальна и сегодня.

Разнообразие подходов. Сейчас возможностей больше: банковские вклады, инвестиции, недвижимость. Ими можно пользоваться, опираясь на уроки прошлого.

Взгляд в перспективу. Люди годами собирали на квартиру, машину или дачу. В эпоху кредитов и быстрых денег этот навык особенно востребован.

Что пригодится сегодня

Советская школа накоплений подарила не только привычку откладывать, но и целую культуру финансовой дисциплины. Люди понимали цену деньгам, умели считать бюджет и избегали лишних долгов. Эти качества особенно важны сейчас, когда деньги стали доступнее, а соблазнов — больше.

Кроме того, тот опыт научил терпению и последовательности. Накопления требовали времени и усилий — это воспитывало уважение к труду и средствам. Такие ценности передаются от поколения к поколению.

«Советский опыт — это наша история, наша школа. Да, она была непростой. Но она научила нас главному: уважать свой труд, создавать опору для себя и своей семьи. Эти уроки остаются с нами навсегда, и я благодарен тому времени за эту науку», — завершает Григорий Гойсман.

Ранее сообщалось, что россияне сократили расходы на аксессуары, туры и рестораны.