В Московской области с начала года социальные карты оформили около 100 тыс. новых льготников

С начала 2026 года в Подмосковье социальные карты оформили около 100 тыс. новых льготников. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Количество пользователей уже 2,32 млн человек — новый рекорд. Чаще всего карту оформляют наши жители старшего поколения — 34% от всего числа владельцев. Также их активно оформляют ветераны труда и инвалиды», — рассказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Оформить социальную карту могут пенсионеры, многодетные, ветераны труда, инвалиды, дети-сироты. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг.

Соцкарта дает право на бесплатный проезд в транспорте Москвы и Подмосковья. Также она подтверждает льготный статус при получении ряда услуг — к примеру, при посещении клубов проекта «Активное долголетие» или прохождении курса реабилитации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником.