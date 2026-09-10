«+1»: звезда сериала «Слово пацана» Минекаев вновь станет отцом

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», 27-летний актер Рузиль Минекаев снова станет отцом, сообщает «Кино.Mail». Его жена Азиза поделилась радостной новостью в личном блоге.

Фото: [ соцсети ]

На кадрах, которые показала девушка, заметен ее округлившийся живот. Рядом бегает старший сын пары.

«+1», — подписала снимок Азиза.

Рузиль и Азиза познакомились в 2016 году — оба учились в Казанском актеском училище. Они поженилась в 2020 году, а в 2023 году у них родился первый сын. Теперь семья готовится к пополнению. Поклонники актера уже поздравили его с радостной новостью и пожелали здоровья будущей маме и малышу.

Минекаев стал известен широкой публике после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнил одну из главных ролей. Несмотря на популярность, актер старается не афишировать личную жизнь.

Ранее сообщалось, что телеведущий Сергей Малоземов стал счастливым отцом девочек-двойняшек.