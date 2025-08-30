В Химках отработали алгоритм по защите лицея от угрозы теракта

В Химках прошла масштабная антитеррористическая тренировка накануне нового учебного года. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

На базе лицея №12 сотрудники Росгвардии совместно с МВД, МЧС и частными охранными предприятиями отработали действия при угрозе террористического акта. Участие также приняли представители Министерства образования Московской области.

По легенде учений, условный преступник проник на территорию учебного заведения и заложил взрывное устройство. Силы быстрого реагирования нейтрализовали нарушителя, провели эвакуацию людей и обезвредили потенциально опасный предмет.

Исполняющий обязанности заместителя Химкинского отдела вневедомственной охраны Иван Машков отметил важность регулярных тренировок для отработки четких алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях. По его словам, подобные учения помогают обеспечить слаженную работу всех служб и сократить время реагирования при реальной угрозе.

В День знаний сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других правоохранительных органов также обеспечат безопасностью граждан.

